Galatasaray forması giyen Leroy Sane, Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transferiyle ilgili itiraflarda bulunan Sane, eski takımı Bayern Münih ile ilgili de konuştu. Sane, Galatasaray'a transferinden sonra uzak kaldığı Alman Milli Takımı'na da dönmeyi umduğunu söyledi.

"TARTIŞMALI BİR FİGÜRSÜNÜZ?"

"Bayern Münih ile yeni sözleşme görüşmelerinin başarısızlığı, Galatasaray'a transferini, oyun tarzınız veya milli takım. Almanya'da herkes sizin hakkınızda bir görüşe sahip. Neden bu kadar tartışmalı bir figürsünüz?"

Leroy Sane: "Bence bunlar birçok faktörün bir karışımı. Ben belirli bir stile sahip bir hücum oyuncusuyum. Potansiyelimi her zaman tutarlı bir şekilde gösteremedim. Buna ek olarak, birçok kişinin iyi tanımadığı ama kibir olarak yorumladığı bir karakterim var. Bu daha çok özgüvenle ilgili. Sporda herkesin kendi görüşü olabilir, bu da sporu heyecanlı kılan şeydir. Bununla başa çıkabiliyorum ama benim için önemli olan yakınlarımın görüşüdür. Bazen hakkımda ne tür görüşlerin olduğunu görmek neredeyse biraz garip geliyor."

"İŞLER ARTIK YOLUNDA"

"Yazdan bu yana Galatasaray'da oynuyorsunuz ve şimdiden inişli çıkışlı bir dönem geçirdiniz. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Beşiktaş derbisinde ilk 11'de yer almadınız. Ardından Başakşehir maçında iki gol attınız ve maçı kazandınız. Şimdi 11'de yer alıyorsunuz. Bayern Münih'ten ayrıldığınızdan bu yana dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz?"

Leroy Sane: "Uzun süredir futbol oynuyorum. Bu yüzden duygusal inişler - çıkışlar denilen şeyi iyi bilirim. Her iki maçta da oynamak isterdim. Ama daha birkaç derbi maçımız var. Teknik direktör Okan Buruk bana çok sıcak davrandı ve çok yakın iletişim kurduk. Kendime inanmaya devam etmem için beni motive etti. Milli maç arasında iyi antrenmanlar yaptıktan sonra olumlu bir hisse kapıldım: Artık her şey yolunda, uyum sağladım. İşler artık çok daha iyi gidiyor."

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

"Şampiyonlar Ligi'nde takımınız Liverpool'u mağlup etti ama Eintracht Frankfurt'a 5-1 kauybetti. Icardi, İlkay Gündoğan ve sizin gibi yıldızlar Galatasaray'da oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde şansınız nedir?"

Leroy Sane: "Güçlü bir takımımız olduğu için özel bir şey başarabiliriz. Hedeflerimiz iddialı; en azından play-off'a kalmak istiyoruz. Bunun ötesine gelince, neler olacağını göreceğiz."

"BAYERN'İ İSTERİM"

"Şampiyonlar Ligi'nde eski takım arkadaşlarınızla karşılaşmak ister misiniz?"

Leroy Sane: "Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı oynamaktan mutlu olurum. Bunun özel bir cazibesi var. Bayern Münih'te Manchester City'ye karşı ve Manchester City'de Schalke'ye karşı bunu yaşadım."

ESKİ TAKIMI BAYERN

"Bayern Münih sezona 15 galibiyetle başladı. Eski kulübünüz hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Leroy Sane: "Hala maçları takip ediyorum ve başlangıçtan çok memnunum. Umarım böyle devam ederler. Arkadaşlarımla hala iletişim halindeyim. Bağlantımız hala çok iyi."

"GALATASARAY,'DA GÖRDÜM"

"Neden Bayern Münih ile sözleşme uzatmadınız?"

Leroy Sane: "Karar verme zamanı yaklaştıkça, bu konuyu daha fazla düşündüm. Yeni bir sayfa açmak istedim. Galatasaray'ın hedefleri çok iddialı. Baskı çok fazlaydı. Bu yüzden geleceğimi Galatasaray'da gördüm."

"BANA CAZİP GELDİ"

"Bayern Münih size eskisinden daha az ödeme yapmak istedi, Galatasaray ise daha fazla teklif etti. Bu, size olan takdirin bir göstergesi miydi?"

Leroy Sane: "Sözleşme şartları tek başına belirleyici faktör değildi ama elbette önemli rol oynadı. Ancak 2020'de pandemi sırasında da Bayern Münih'e katıldığımda da maaşımda kesintiye uğradım. Benim için önemli olan, kariyerimde hala yaşamak istediğim şeylerdi. Galatasaray'ın sunduğu fırsat bana cazip geldi."

"HERKESİN KENDİ GÖRÜŞÜ VAR"

Galatasaray'a transferi ve transferinin sürpriz olarak değerlendirilmesi ve eleştiriler

Leroy Sane: "Herkesin kendi görüşü var ve bu normal. Bu benim kararımdı. Kulübün hedefleri bana çekici geldi, bu yeni bir meydan okuma. Galatasaray dünya çapında tanınıyor ve çok sayıda taraftarları var. Ligde çok fazla kalite var. Ligdeki fiziksel güç ve hız beni olumlu yönde şaşırttı. Burada kolayca geçip gidemezsiniz! Ve sonuçta burada Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorum. Düzenli olarak Avrupa'nın en iyi takımlarıyla rekabet ediyoruz ve orada da maçları kazanıyoruz."

"BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Leroy Sane: "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar bana harika bir karşılama yaptılar ve işimi çok kolaylaştırdılar. İstanbul'da taraftarların meşaleler yakması çok özel. Bu beni çok heyecanlandırdı ve çok minnettarım."

TARAFTARLAR

Leroy Sane: "Taraftarlar çok duygusal. İyi oynadığınızda inanılmaz şekilde kutlanıyorsunuz ama kaybettiğinizde de bazen ortam biraz gerginleşebiliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 5-1 kaybedince eleştiri olması gayet anlaşılır bir durum. Bu durumda taraftarların bizi eleştirme hakkı elbette var."

"BAMBAŞKA BİR ŞEY"

Leroy Sane: "Bayern'le burada oynama fırsatım olmuştu. O zaman da atmosfer gerçekten inanılmazdı. Şimdi ligde her maçta bu ortamı yaşamak bambaşka bir şey. Bu atmosfer insana müthiş bir motivasyon veriyor. Liverpool maçında ise her şey çok daha yoğundu. Böyle maçları sık sık yaşayamıyorsunuz, bu yüzden neredeyse her iç saha maçında bunu deneyimleyebildiğim için gerçekten minnettarım."

MİLLİ TAKIM

Galatasaray'a transferinden sonra milli takıma alınmaması

Leroy Sane: "Julian Nagelsmann beni uzun zamandır tanıyor. Bayern Münih'te ve milli takımda benim teknik direktörümdü. Galatasaray'a transferimden bu yana iki kez telefonla konuştuk ve her şeyi açıkça konuştuk. Julian son birkaç yıldır bana büyük güven duyuyor ve her zaman yanımda oldu. Bunun benim için yeni bir durum olduğunu, ritmimi bulmak için zamana ihtiyacım olduğunu biliyordu. Burada işlerin yoluna girmesi gerekiyordu ve bu her zaman açıkça konuşuldu. Bu yüzden kızgın ya da kırgın değilim. Ne yapmam gerektiğini konuştuk."

NE YAPMASI GEREKTİĞİ

"Ne yapması gerektiği... Peki bu tam olarak nedir?"

Leroy Sane: "Güçlü yönlerimi kullanmam, maçlarda enerjimi ortaya koymam gerekiyordu. Tekrar kadroya girebileceğimi biliyorum. Julian beni tamamen adil bir şekilde değerlendirecek ve onun bu yönünü çok takdir ediyorum. Julian'a benim için yaptıkları için minnettarım."

"GERİ DÖNMEYİ UMUYORUM"

"Kasım ayında kadroya dahil edilmeyi bekliyor musun ve Süper Lig oyuncusu olarak kadroya girmek daha mı zor?"

Leroy Sane: "Geri döneceğimi umuyorum. Türk Ligi'ne gelince; Portekiz'in başarılı milli takımı, Suudi Arabistan'da oynayan oyuncuları kadroya alıyor. Önemli olan bireysel performans, bir oyuncunun gerçekte ne kadar iyi olduğu. O zaman bu performanslar milli takım için de geçerli olabilir."

"BAŞKA HEDEFLERİM VAR"

"Suudi Arabistan'dan herhangi bir teklif aldınız mı?"

Leroy Sane: "Evet, ilgi var. Ama şu anda başka hedeflerim var."

DÜNYA KUPASI

"2026 Dünya Kupası sizin için ne kadar önemli?"

Leroy Sane: "Çok, çok önemli. Muhtemelen katılabileceğim son Dünya Kupası olacak. Sonuçta 2030'da 34 yaşında olacağım. Futbolun en büyük etkinliği. Orada olmak istiyorum. Bu benim en büyük kişisel hedefim. Orada olabilirsem benim için bir rüya gerçek olacak."

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 13 maçta süre bulan Leroy Sane, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.