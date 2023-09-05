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Spor

Suudi Arabistan'dan Salah'a transfer rekoru kırdıracak bonservis bedeli

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad, Liverpool'un kapısını tarihin transfer rekoruyla kırmak üzere çalacak.

5 Eylül 2023 Salı 18:13 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan Salah'a transfer rekoru kırdıracak bonservis bedeli
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Yaz transfer döneminde adından sıkça söz ettiren Suudi Arabistan Ligi ekipleri futbol tarihine damga vurmaya hazırlanıyor.

Al-Ittihad, Muhammed Salah için Liverpool'a bonservis rekorunu kıracak bir teklifle geliyor.

TAM 230 MİLYON EURO

Inews'in haberine göre önceki günlerde Al-Ittihad'ın, Muhammed Salah için yaptığı 175 milyon euro'luk teklifi reddeden Liverpool'a yeni bir teklif yapacağıni iddia etti.

Haberin devamında ise Al-Ittihad'ın yapacağı teklifin Neymar'a ait olan 222 milyon euro'luk bonservis rekorunu kırarak 230 milyonluk bir teklif yapacağını söyledi.

4 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 4 resmi maçta forma giyen Muhammed Salah bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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