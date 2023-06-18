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Spor

Suudi Arabistan'ın son hamlesi Ruben Neves

Wolverhampton'un 26 yaşındaki Portekizli yıldızı Ruben Neves'in Al-Hilal takımıyla anlaştığı iddia edildi

18 Haziran 2023 Pazar 16:17 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın son hamlesi Ruben Neves
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Bu transfer döneminde adı sıkça Barcelona'yla anılan Ruben Neves, Suudi Arabistan'a transfer olmak üzere.

Son zamanlarda yaptıkları transferle piyasaya şok etkisi bırakan Suudi Arabistan takımları son olarak Ruben Neves'in peşine düştü. Barcelona'yla bir türlü anlaşamayan Wolverhampton oyuncu Al-Hilal'le anlaşırsa takımdan göndermeye onay verdi.

55 MİLYON EURO

Relevo'nun haberine göre Al-Hilal, Ruben Neves transferi için Wolverhampton'a 55 milyon euro'luk bir bonservis ödeyecek.

Kişisel şartlarda Al-Hilal'le neredeyse anlaşan Ruben Neves'in bu imzayla beraber ne kadar kazanacağı belli değil.

41 MAÇTA 6 GOL

Wolverhampton'la bu sezon 41 resmi maçta görev alan Portekizli orta saha Ruben Neves bu karşılaşmalarda 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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