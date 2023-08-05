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Spor

Suudi ekibi coştu! Willian Arao için çılgın teklif

Fenerbahçe'de gelecek sezon kadrosunda düşünülmeyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Willian Arao için Suudi ekibi Al Hilal 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Sarı lacivertli ekip, Al Hilal ile bonservis bedeli hakkında son pazarlıkları sürdürüyor. İşte detaylar...

5 Ağustos 2023 Cumartesi 14:52 - Güncelleme:
Suudi ekibi coştu! Willian Arao için çılgın teklif
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Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yabancı sayısının artmasının ardından bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Jorge Jesus döneminde kadroya kazandırılan Brezilyalı futbolcu Willian Arao bu isimlerin başında yer alıyor.

Kadroda düşünülmeyen oyunculardan Willian Arao, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile Al-Hilal arasında bonservis bedeliyle ilgili son pazarlıkların yapıldığı öğrenildi.

Sambacı için Suudi Arabistan ekibinin 6 milyon Euro teklif ettiği konuşuluyor. Bu arada Santos kulübünün sportif direktörü Paulo Roberto Falcao, "Arao'yu kadroya katmayı düşünüyorduk ancak oyuncunun Al-Hilal'den aldığı teklif buna engel oldu" yorumunu yaptı.

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