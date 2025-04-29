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Spor

Suudi ekibi peşine düştü! Victor Osimhen'e sürpriz talip

Avrupa'dan birçok talibi olan Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için Suudi ekibi devreye girdi. Fenerbahçe eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'un başında olduğu Al-Hilal Nijeryalı golcü için oldukça ısrarcı. İşte detaylar...

AKŞAM29 Nisan 2025 Salı 09:25 - Güncelleme:
Suudi ekibi peşine düştü! Victor Osimhen'e sürpriz talip
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Galatasaray'da bütün kulvarlarda attığı 31 golle kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in, gelecek sezon hangi takımda olacağı belirsizliğini koruyor. Adı M.United, Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı yıldız golcü için, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de ciddi şekilde devreye girdi.

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Jorge Jesus'un çalıştırdığı AL Hilal, Napoli ile anlaştı. S.Arabistan ekibi, Victor Osimhen'e de ciddi bir maaş önererek bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Nijeryalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de, gelecek teklifleri tamamen reddetmiş değil. Önceliğini lig şampiyonluğuna veren Osimhen, sezon sonunda kariyeriyle ilgili kararını verecek.

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