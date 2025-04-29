Galatasaray'da bütün kulvarlarda attığı 31 golle kariyer rekorunu egale eden Victor Osimhen'in, gelecek sezon hangi takımda olacağı belirsizliğini koruyor. Adı M.United, Arsenal, Barcelona ve Juventus gibi devlerle anılan Nijeryalı yıldız golcü için, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de ciddi şekilde devreye girdi.

Gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre Jorge Jesus'un çalıştırdığı AL Hilal, Napoli ile anlaştı. S.Arabistan ekibi, Victor Osimhen'e de ciddi bir maaş önererek bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Nijeryalı, kariyerine Avrupa'da devam etmek istese de, gelecek teklifleri tamamen reddetmiş değil. Önceliğini lig şampiyonluğuna veren Osimhen, sezon sonunda kariyeriyle ilgili kararını verecek.