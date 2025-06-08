Suudi ekibi Victor Osimhen için 215 milyon euroyu gözden çıkardı

Sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Victor Osimhen'in Türkiye macerası sona erdi. Dün İstanbul'dan ayrılarak ülkesi Nijerya'ya giden yıldız oyuncu, Al Hilal ile yaptığı görüşmelerde istediğini aldı. Suudi ekibi, 20 milyon euro civarında yaptığı ilk teklifini 2 kez güncellemek zorunda kaldı. Taraflar arasında zaman zaman ipler kopma noktasına gelse de Kulüpler Dünya Kupası'na katılacak olan Al Hilal kulübü, transferden vazgeçmedi. 40 milyon euro yıllık garanti ücret isteyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, Suudi ekibinin 35 milyon euroya çıkmasıyla 'evet' cevabını verdi.

AVRUPA'DAN AYRILMAYACAKTI

Bonuslarla birlikte yıldız forvetin yıllık 40 milyon euro kazanabileceği kaydedildi. Victor, bu rakamın altında bir maaş karşılığında Avrupa'dan ayrılmak istemiyordu. 26 yaşındaki oyuncu 4 yıllığına Al Hilal forması giyecek. Bununla birlikte Suudi ekibi, Victor için tam 215 milyon euroyu gözden çıkardı. 4 yılda oyuncuya toplam 140 milyon euro ödeyecek olan Suudi ekibi, Napoli ile de 75 milyon euroya anlaştı. İki kulüp bonservis bedelinde uzun süreli pazarlığa tutuştu fakat kazanan İtalya ekibi oldu. Napoli, futbolcusu için belirlediği serbest kalma maddesinde indirime gitmedi.

G.SARAY İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Öte yandan Galatasaray, Osimhen için tüm kozlarını kullandı fakat işe yaramadı. İlk olarak 15 milyon euro maaş ile Victor'a 'kal' diyen Sarı-Kırmızılılar, Al Hilal ile yarışa tutuştu. Aslan, son olarak 21 milyon euro ve artı bonuslar teklifiyle Suudi ekibine yaklaşmıştı. Sonrasında Al Hilal'in teklif yükseltmesiyle işler Cim-Bom'un aleyhine döndü. 26 yaşındaki golcü futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 41 resmi maça çıktı. Toplam 3 bin 176 dakika sahada kalan Victor, 37 gol ve 8 asistle parladı. Performansıyla taraftarın sevgisini kazanan 26'lık golcü, Türkiye'de çifte kupa kaldırdı.