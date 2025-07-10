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Spor

Suudi ekibinden Mateo Retegui'ye rekor teklif

Pierre-Emerick Aubameyang'ın yerini doldurmak isteyen Suudi ekibi Al-Qadsiah dümeni İtalya'ya kırdı. Atalanta'nın 25 yaşındaki forveti Mateo Retegui'yi kadrosuna katmak isteyen Al-Qadsiah rekor bir teklif sundu.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Suudi ekibinden Mateo Retegui'ye rekor teklif
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Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, forvet hattını güçlendirmek için gözünü İtalya'ya çevirdi. Takımdan ayrılmaya hazırlanan Pierre-Emerick Aubameyang'ın yerini doldurmak isteyen kulüp, Atalanta'nın golcüsü Mateo Retegui'ye rekor bir teklif sundu. 49 maçta 28 gol ve 8 asistle dikkat çeken 25 yaşındaki forvet için 65 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Al-Qadsiah, Atalanta'nın 60 milyon euroluk beklentisini aştı.

Kulüp ayrıca Retegui'ye yıllık 20 milyon euro maaş teklif etti. Bu astronomik rakam, oyuncuyu Avrupa dışına çıkmaya ikna edebilir. Ancak bu karar, İtalyan milli takımıyla olan geleceğini etkileyebilir. Öte yandan Al-Qadsiah'ın daha önce Moise Kean ve Jonathan David için yaptığı girişimlerden sonuç alamadığı biliniyor.

Aubameyang'ın serbest transferle ayrılmasının beklendiği kulüpte Retegui transferinin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor.

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