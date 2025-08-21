Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi. Suudi ekibi NEOM SC, sarı kırmızılı kulübü ikna etmek için dört koldan harekete geçti.

Teknik direktör Okan Buruk, Barış'ın takımda kalmasını isterken NEOM SC cephesiyse teklifini 30+5 milyon euro'ya çıkarttı. Suudi ekibi, Barış Alper'e rekor bir sözleşme teklif etti. Barış'a yapılan maaş teklifinin, Galatasaray'da kazandığının 7 katı olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. NEOM kulübünün ısrarı sürerken Galatasaray'ın ise Suudilerden 60 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

SİYAH EKRAN PAYLAŞIMI

Öte yandan milli futbolcu ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.