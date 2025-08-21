İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9397
  • EURO
    47,6748
  • ALTIN
    4396.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suudi ekibinden rekor teklif! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi
Spor

Suudi ekibinden rekor teklif! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi

Galatasaray'ın kapısı Barış Alper Yılmaz için çalındı. Suudi Arabistan ekibi Neom SC'nin, milli futbolcu için 30+5 milyon euroyu gözden çıkardığı aktarıldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi21 Ağustos 2025 Perşembe 19:43 - Güncelleme:
Suudi ekibinden rekor teklif! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi
ABONE OL

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan dev bir teklif geldi. Suudi ekibi NEOM SC, sarı kırmızılı kulübü ikna etmek için dört koldan harekete geçti.

Teknik direktör Okan Buruk, Barış'ın takımda kalmasını isterken NEOM SC cephesiyse teklifini 30+5 milyon euro'ya çıkarttı. Suudi ekibi, Barış Alper'e rekor bir sözleşme teklif etti. Barış'a yapılan maaş teklifinin, Galatasaray'da kazandığının 7 katı olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY 60 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. NEOM kulübünün ısrarı sürerken Galatasaray'ın ise Suudilerden 60 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

SİYAH EKRAN PAYLAŞIMI

Öte yandan milli futbolcu ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, Instagram hikayesinde paylaştığı "siyah ekran"la kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.