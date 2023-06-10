Suudi kulübünden Luka Modric'e dudak uçuklatan rakam

Büyük yıldızlar Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu Suudi Arabistan Ligi'nin yolunu tutmuştu. Suudi Arabsitan Ligi'nin güçlü ekiplerinden Al-Ahli kadrosunu Modric ile güçlendirmenin peşinde olduğu ama henüz somut bir adım atılmadığı belirtiliyor.

İspanyol basınında geçen haberlere göre 37 yaşındaki Hırvat orta saha Luka Modric için yıllık 80 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif edeceği, Luka Modric'in ise bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi.

Hırvat yıldız Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla 52 maça çıkmış ve 6 gol 6 asistlik performans sergilemişti.