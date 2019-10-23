Ada basınından Manchester United ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi...

Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin, kırmızı - siyahlı ekibi satın almak için yaklaşık 3 milyar sterlinlik dev bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İngiliz basını, Prens Mohamed Bin Salman'ın daha önce de kulübü satın almak için girişimde bulunduğunu; ancak bu tekliflerin Glazer ailesi tarafından reddedildiğini yazdı.

Haberde, Manchester United'ın çoğunluk hisselerinin sahibi olan Glazerların kulübü satma düşüncesine sahip olmadığının altı çizildi.

Buna karşın Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin, Manchester City'nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesine futbolda da rakip olmak için bu hamlesinde ısrarcı davranacağı belirtildi.

Bu satışın gerçekleşmesi durumunda Manchester United'ın dev bir transfer bütçesine sahip olacağı; Koulibaly, Chilwell, Toni Kroos, James Maddison, Jadon Sancho, Timo Werner gibi isimlerin de takıma katılacağı iddia edildi.

2014'te hayatını kaybeden Malcolm Glazer, İngiliz devinin çoğunluk hisselerini 2005'te 790 milyon sterlinlik rekor bir bedelle satın almıştı.

(TRT Spor)