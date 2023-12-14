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Spor

Suudiler kesenin ağzını açtı! David Alaba'ya yıllık 20 milyon euro

Suudi ekibi Al İttihad son olarak Real Madrid'in 31 yaşındaki deneyimli ismi David Alaba'yı gözüne kestirdi. Oyuncu için kesenin ağzını açan Suudi kulübü yıllık 20 milyon euroyu gözden çıkardı.

14 Aralık 2023 Perşembe 16:01 - Güncelleme:
Suudiler kesenin ağzını açtı! David Alaba'ya yıllık 20 milyon euro
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Real Madridli futbolcu David Alaba'ya ilgi her geçen gün artıyor. Yıldız oyuncuya son teklif Suudi Arabistan'dan geldi.

YILLIK 20 MİLYON EURO

Relevo'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Real Madridli 31 yaşındaki oyuncu David Alaba'ya sezon başına 20 milyon euro kazanabileceği bir teklif sundu.

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Avusturyalı savunma oyuncusunun şu ana dek teklife cevap vermediği belirtilen haberde, Alaba'nın Real Madrid'den ayrılma gibi bir düşüncesinin olmadığı, aynı zamanda Carlo Ancelotti'nin Alaba'yı takım içerisinde kilit rolde olan oyunculardan biri olarak gördüğü ifade edildi.

BENZEMA'YI ALMIŞTI

Al Ittihad, kulübü geçtiğimiz sezon, Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'yı renklerine bağlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Real Madrid ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan Alaba, bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 2 asist yaptı.

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