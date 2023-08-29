İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2023 Salı / 13 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,6215
  • EURO
    28,7533
  • ALTIN
    1643.22
  • BIST100
    8004.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Svit Seslar, Arda Turan'ın yeni öğrencisi oldu
Spor

Svit Seslar, Arda Turan'ın yeni öğrencisi oldu

Eyüpspor, son olarak NK Olimpija Ljubljana forması giyen 21 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Svit Seslar'ı renklerine bağladı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 12:16 - Güncelleme:
Svit Seslar, Arda Turan'ın yeni öğrencisi oldu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 3'te 3 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Eyüpspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Eflatun-sarılılar, Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Svit Seslar'ı kadrosuna kattı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Svit Seslar, Başkanımız Murat Özkaya'nın takip edip keşfettiği bir futbolcu. Daha sonrasında teknik ekibimiz ve scout ekibimizle de oyuncuyu analiz edince oldukça potansiyelli genç bir futbolcu olduğunu gördük ve transferinde karar kıldık. Bize çok katkı sağlayacağına inandığımız genç bir oyuncuyu kadromuza kattık. Kendisine takımımıza 'hoş geldin' diyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

"BÖYLE BİR KULÜBE GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Eyüpspor'a katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten Seslar ise, "Böyle bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Başkanımız Murat Özkaya'ya, Başkan Vekilimiz Fatih Kulaksız'a ve hocam Arda Turan'a bana gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ederim. Onlarla görüştükten sonra bu kararı vermek benim için çok kolay oldu. Sahada bana olan güvenin karşılığını vermek için elimden geleni yapacağım. Umarım sonunda şampiyonluk yaşadığımız güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.

NK Olimpija Ljubljana'da bu sezon 11 maça çıkan Seslar, 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. 21 yaşındaki oyuncu, Ljubljana'nın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray ile oynadığı 2 karşılaşmada da forma giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.