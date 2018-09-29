Swansea City, Ayew'i elinden çıkarmak istiyor
Fenerbahçe’de Andre Ayew konusunda ilginç bir detay öne çıktı, bonservisinin alınması konusunda Swansea’nin ekonomik konudaki çalışmaları göze çarptı.
Fenerbahçe’de sezon başında Swansea City’den kiralık olarak kadroya katılan Andre Ayew konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ligde 2 golle dikkat çeken Ayew’in bonservisi için çalışmalar yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin önünde önemli bir fırsat bulunuyor.
İngiltere’de Championship’te mücadele eden Swansea, hem Premier Lig’e dönmek hem de kulüp içi ekonomik yapıyı düzeltmek istiyor. Bu nedenle de takımda şu an en yüksek maaşı alan Ayew’le alakalı sıkıntılar yaşanıyor.
2021’e kadar Galler kulübüyle sözleşmesi olan Ayew’i elden çıkarmaya sıcak bakılıyor. Maaş skalasını düşürmek isteyen Swansea’nin Fenerbahçe ile bonservis konusunda daha rahat olacağı ve kolaylık göstermeye yakın olduğu belirtildi.
Şu anda Championship’te 14. sırada olan Swansea’nin de ekonomik olarak kulüpte bir yeniden yapılanma içerisine gireceği kaydedildi.
(Milliyet)
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