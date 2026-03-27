  • Sylvain Francisco: Fenerbahçe ile kardeş takımmışız gibi hissediyorum
Spor

Sylvain Francisco: Fenerbahçe ile kardeş takımmışız gibi hissediyorum

Litvanya ekibi Zalgiris'te forma giyen Fransız basketbolcu Sylvain Francisco, Fenerbahçe Beko'nun oyun tarzına değinerek, 'Bizimle aynılar, kardeş takımmışız gibi hissediyorum.' dedi.

AA27 Mart 2026 Cuma 15:44 - Güncelleme:
Zalgiris'in Fransız oyun kurucusu Sylvain Francisco, Fenerbahçe Beko'nun oyun tarzının kendilerininkine çok benzediğini söyledi.

Basketbol Avrupa Ligi'nde bugün Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak Litvanya ekibinin 28 yaşındaki oyuncusu, kulüp kanalına açıklamalarda bulundu.

Sylvain Francisco, bu sezon sarı-lacivertli takımla oynadıkları ilk maç ve Wade Baldwin'in 36 sayılık performansıyla ilgili soru üzerine, "Aslında oyun tarzları bizimkiyle aynı, kardeş takımmışız gibi hissediyorum. Maçın başında Baldwin'i savunmamız ve ritim bulmasını önlememiz gerekiyor. Onun gibi bir oyuncuyu kendi haline bırakırsanız, durdurmak zorlaşır." ifadelerini kullandı.

