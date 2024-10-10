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Spor

Szczesny, Barcelona'daki hedefini açıkladı

Barcelona'nın kadrosuna kattığı Wojciech Szczesny, İspanyol devinde en az iki kupa kazanmak istediğini söyledi.

10 Ekim 2024 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
Szczesny, Barcelona'daki hedefini açıkladı
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Barcelona'nın Marc Andre ter Stegen'in sakatlığı sonrası kadrosuna kattığı Wojciech Szczesny, İspanyol devindeki hedefini açıkladı.

Geçen sezonun sonunda emeklilik kararı sonrası Barcelona'nın teklifini kabul eden Wojciech Szczesny, hedefinin kupalara kazanmak olduğunu söyledi.

Polonyalı eldiven, "Daha önce hiç kazanmadığım kupaları kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın; La Liga, Copa del Rey ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele ettiğini hatırlatan Szczesny, "Bu kupalardan en az ikisini kazanmak istiyorum. O zaman son yılımda inanılmaz işler başardığımı bilerek emekli olabilirim. Bu benim ana hedefim." dedi.

Barcelona, Stegen'in sezonu kapatması nedeniyle Szczesny ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

  • Wojciech Szczesny
  • Barcelona transferi
  • Kupa hedefi

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