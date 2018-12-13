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Szolnoki Olaj - Pınar Karşıyaka: 70-74

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Szolnoki Olaj'ı 74-70 yendi.

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Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı 74-70 yendi.
 
Szolnok kentindeki Tiszaligeti Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-18 üstün tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-38 önde gitti.
 
Üçüncü periyotta farkı bir sayıya (59-58) indiren Pınar Karşıyaka, etkili savunmasını sürdürdü ve mücadeleyi 74-70 kazandı.
 
Pınar Karşıyaka'yı galibiyete, 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üreten Henry ve 20 sayı, 9 ribauntla oynayan Marei taşıdı.

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