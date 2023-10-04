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Spor

Szymanski için sürpriz iddia! Liverpool devreye girdi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer edilen Sebastian Szymanski gösterdiği performansla ilgi çekmeye devam ediyor. Sarı lacivertli formayla şu ana kadar yüksek bir skor katkısıyla oynayan Polonyalı oyuncu, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Akşam4 Ekim 2023 Çarşamba 12:40 - Güncelleme:
Szymanski için sürpriz iddia! Liverpool devreye girdi
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Fenerbahçe'de yeni transferlerden Sebastian Szymanski fırtına estirmeye devam ediyor. Başarılı performansıyla hem lige hem Avrupa'ya damga vuran Sebastian Szymanski için dev kulüpler devreye girdi.

SEBASTIAN SZYMANSKI'Yİ GALATASARAY İSTEDİ, FENERBAHÇE ALDI

Bu yaz transfer döneminin flaş takımlarından Fenerbahçe, sürpriz bir transfere imza attı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da istediği Sebastian Szymanski'yi Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Polonyalı yıldız ile 2027'nin yazına kadar sözleşme imzalandı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çekmeyi başardı. Polonyalı yıldız, için Napoli ve Fiorentina'nın ardından Liverpool da devreye girdi. Polonya basınında yer alan habere göre; İngiliz devi Liverpool, yakından takip ettiği Szymanski için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir.

ŞU ANA KADARKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 14 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski, bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 873 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Polonyalı yıldız, 8 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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