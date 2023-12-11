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Spor

Szymanski, kariyer sezonunu yaşıyor!

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Sebastian Szymanski, gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri olmayı başardı. Polonyalı futbolcu, sarı lacivertli formayla şu ana kadar yaptığı 11 gol ve 10 asist ile kariyer sezonunu yaşıyor.

Fanatik11 Aralık 2023 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Szymanski, kariyer sezonunu yaşıyor!
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor...

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan 24 yaşındaki futbolcu, belki de beklentileri bile aşan bir performans ortaya koydu. Szymanski, geçtiğimiz sezon Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşarken, 40 resmi maçta 10 gol ve 7 asistle bu büyük başarıda önemli pay sahibi olmuştu. Polonyalı yıldız, Fenerbahçe'de kendini aştı.

ŞİMDİDEN 11 GOL, 10 ASİST

Szymanski, önceki akşam oynanan derbide 90+5. dakikada müthiş bir vuruşla Mert'i avlayarak skoru noktaya koyan isim oldu. Başarılı oyuncu böylece 11. golüne imza atarak, geçen sezonu geride bıraktı. 24 yaşındaki yıldız üstelik bu rakama henüz 26. maçında ulaştı! Szymanski, 11 golünün yanı sıra 10 da asist yaparak toplamda 21 skorluk katkı sağlamayı bildi.

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