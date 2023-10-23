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Spor

Szymanski ülkesi Polonya'da gündem oldu! ''Keskin nişancı gibi''

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski dün oynan Hatayspor karşılaşmasının ardından ülkesi Polonya'da gündem oldu. Başarılı orta saha oyuncusu için 'Safkan bir keskin nişancı gibi hareket etti ve Dusan Tadic'in asistini gole çevirdi.' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

23 Ekim 2023 Pazartesi 13:15 - Güncelleme:
Szymanski ülkesi Polonya'da gündem oldu! ''Keskin nişancı gibi''
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Fenerbahçe'deki 4-2 kazandığı Hatayspor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski, ülkesi Polonya'da gündem oldu.

"SZYMANSKI TÜM TÜRKİYE'NİN DİLİNDE"

Sport.PL'de bulunan haberde Szymanski hakkında "Szymanski tüm Türkiye'nin dilinde. Onun için çıldırıyorlar" başlığı atıldı. Öte yandan haberin detayında şu ifadeler kullanıldı:

"Hatayspor'a karşı oynanan Fenerbahçe maçında şov yaptı. İnanılmaz performansını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin bu kadar iyi sonuçlar alması büyük ölçüde onun sayesinde."

"KESKİN NİŞANCI GİBİ"

TVP Sport'ta bulunan haberde ise "Sebastian Szymanski bir gol daha attı. Lider Fenerbahçe" başlığı atıldı.

Haberin detayında ise Polonyalı futbolcu hakkında söyle bahsedildi:

"Sebastian Szymanski durmak bilmiyor. Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Hatayspor maçında takımını 1:0 öne geçiren golü attı. Polonyalı oyuncu safkan bir keskin nişancı gibi hareket etti ve Dusan Tadic'ten aldığı pasın ardından topu ağlara gönderdi. İstanbul ekibi maçı 4:2 kazandı."

"CEZA SAHASINDA BİR TİLKİ GİBİ"

SportoweFakty'de bulunan haberde ise şu ifadeler kullanıldı:

"Milli takım oyuncusu ceza sahasında bir tilki gibi. Sebastian Szymanski, Fenerbahçe formasıyla klasını gösterdi. Orta saha oyuncusu Hatayspor karşısında alınan 4:2'lik galibiyete katkıda bulundu. İlk gol sadece yedi dakika sonra atıldı ve Polonya milli takım oyuncusu kilit bir rol oynadı.

Fenerbahçeli oyuncular Hatayspor yarı sahasında sakin bir oyun sergiledi. Karşılıklı paslaşmaların ardından Dusan Tadic sol kanattan topu ortaladı, Szymanski kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi."

"MÜKEMMEL BİR HAREKET"

Meczykı'de bulunan haberde şu başlık atıldı:

"Szymanski'den Fenerbahçe'ye bir gol daha! Polonyalı oyuncudan ceza sahası içinde mükemmel bir hareket."

Haberin detayında ise, "Sebastian Szymanski 2023/2024 sezonunun başında Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla mükemmel bir performans sergiliyor. Polonyalı oyuncu Pazar günü Hatayspor'a karşı oynanan lig maçında skor listesine girerek skoru açtı." denildi.

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