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Spor

Szymanski'nin gol orucu devam ediyor

Fenerbahçe'de sezona fırtına gibi giriş yapan Sebastian Szymanski'nin gol hasreti devam ediyor. Polonyalı yıldız, ligdeki son golünü 10 Ocak'ta oynanan Konyaspor mücadelesinde kaydetmişti.

Fanatik3 Mart 2024 Pazar 11:12 - Güncelleme:
Szymanski'nin gol orucu devam ediyor
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Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, 2-0 kazanılan Hatayspor maçını da boş geçti...

Kanarya'daki ilk sezonuna fırtına gibi başlayan Sebastian Szymanski'nin, Süper Lig'de 9 golü ve 9 asisti bulunuyor.

Ancak son gol sevincini 10 Ocak'ta Konyaspor maçında yaşayan, son asistini 14 Ocak'taki Gaziantep mücadelesinde yapan Szymanski, başarılı bir performans gösterdiği Hatayspor deplasmanında da skora katkı veremedi.

6 ŞUT GÖNDERDİ

24 yaşındaki futbolcu, dünkü mücadelede rakip kaleye 6 şut gönderdi ve bunun 2'sinde isabeti buldu. Ancak onlar da golle sonuçlanmadı.

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