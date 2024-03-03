Szymanski'nin gol orucu devam ediyor

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, 2-0 kazanılan Hatayspor maçını da boş geçti...

Kanarya'daki ilk sezonuna fırtına gibi başlayan Sebastian Szymanski'nin, Süper Lig'de 9 golü ve 9 asisti bulunuyor.

Ancak son gol sevincini 10 Ocak'ta Konyaspor maçında yaşayan, son asistini 14 Ocak'taki Gaziantep mücadelesinde yapan Szymanski, başarılı bir performans gösterdiği Hatayspor deplasmanında da skora katkı veremedi.

6 ŞUT GÖNDERDİ

24 yaşındaki futbolcu, dünkü mücadelede rakip kaleye 6 şut gönderdi ve bunun 2'sinde isabeti buldu. Ancak onlar da golle sonuçlanmadı.