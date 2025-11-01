Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'nin, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in, uygun bir teklif gelmesi durumunda oyuncunun satışına onay vermeyi planladığı konuşuluyor.

Bundesliga kulüpleri Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ve VfB Stuttgart, Szymanski'yle ilgileniyor. Başarılı oyuncunun F.Bahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılının haziran ayında sona eriyor. Öte yandan Polonya Milli Takım antrenörü Jan Urban Szymanski'ye övgüler yağdırdı: "Sebastian, bence mükemmel bir oyuncu; teknik ve oyun kurma becerisi yüksek. Onu izlemek çok keyifli. Litvanya maçında kesinlikle iyi bir performans sergiledi ve ayrıca A takım oyuncularıyla da iyi bir oyun sergiledi, bu da onu daha üst seviyelere taşıdı.