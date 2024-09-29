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Spor

Tadic: Alex de Souza efsanemiz

Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

29 Eylül 2024 Pazar 22:25 - Güncelleme:
Tadic: Alex de Souza efsanemiz
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Fenerbahçe'de Dusan Tadic, Antalyaspor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

"ALEX BİZİM EFSANEMİZ"

Tadic, "Bana göre ilk 10 dakikaya iyi başladık. Yarattığımız şanslar da vardı, değerlendiremedik. Sonrasında oyunumuz olumsuz anlamda değişti. Acele ettiğimiz anlar oldu. Tuhaf aksiyonlar içerisine girmeye başladık. İkinci yarıda bir gol bulduk, attığımız gol oyunu açmak için çok önemliydi. İkinci golü attık, üçüncü golü de atabilirdik. Şanslarımız da vardı. Antalyaspor iyi bir takım, iyi bir hocaları var. Alex de Souza, efsanemiz. Onu da burada görmek gerçekten hoştu. Çok önemli bir galibiyet elde ettik." dedi.

Sırp yıldız, arkadaşlarını saha içerisinde uyarmasıyla ilgili, "Bu çok önemli. Saha içerisinde birbirimize vereceğimiz pozitif reaksiyonlar çok önemli. Hata yapılabilir önemli olan fikirlerdir. Ben de psikolojiyi takip ediyorum, bunun üzerinde duran birisiyim, okuduğum kitaplar da var bununla ilgili. Herkes hata yapabilir, orada en önemli şey pozitif reaksiyon verebilmek. En önemli şey ortaya koymak istediğimiz fikir ve hata yaptıktan sonra verdiğimiz reaksiyon." değerlendirmesinde bulundu.

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