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Spor

Tadic parmak ısırttı! Fenerbahçe'de tarihe geçti

Kısa süre önce Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertli forma ile UEFA Konferans Ligi'nde iki ön eleme maçına çıkan Sırp futbolcu Dusan Tadic tarihe geçti. 34 yaşındaki Tadic Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu. İşte detaylar...

Sabah2 Ağustos 2023 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Tadic parmak ısırttı! Fenerbahçe'de tarihe geçti
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru Chisinau'yu deplasmanda 4-0 mağlup ederek tur atladı.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda FC Differdange 03 (Lüksemburg) - NK Maribor (Slovenya) maçının galibiyle karşılaşacak.

TADİC PARMAK ISIRTTI

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dusan Tadic, performansı ile göz doldurmaya devam ediyor.

Kanarya ile ilk resmi maçına Zimbru karşısında çıkan Sırp yıldız, taraftarlarının önünde ilk asistini yapmıştı.

Bugün ise rövanş maçında 2. resmi karşılaşmasına çıkan Tadic, attığı golle takımına turu getiren isimlerden birisi oldu.

TARİHE GEÇTİ

Zimbru filelerini havalandıran Dusan Tadic (34 yaş 254 gün), Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

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