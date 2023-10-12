İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2023 Perşembe / 28 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7526
  • EURO
    29,543
  • ALTIN
    1676.39
  • BIST100
    8465.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tadic'in verimi istatistiğe yansımadı
Spor

Tadic'in verimi istatistiğe yansımadı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic için ilginç bir istatistik göze çarpıyor. Ligde 8 maçta ilk 11 başlayan başarılı oyuncu bu maçlarda 9 net gollük pas vermesine rağmen takım arkadaşları bunların sadece 2 pozisyonunu gole çevirebildi.

12 Ekim 2023 Perşembe 09:35 - Güncelleme:
Tadic'in verimi istatistiğe yansımadı
ABONE OL

Fenerbahçe'de Ajax'tan bedelsiz olarak transfer edilen Dusan Tadic, Konferans Ligi elemelerindeki performansıyla parmak ısırttı. Tecrübeli oyuncu, ligin ilk haftasındaki Gaziantep maçında asistini yaptı. Ardından duraklama dönemine girdi.

5 MAÇ SONRA AÇILDI

Sırp yıldız, 5 karşılaşmayı boş geçtikten sonra Rizespor maçında 1 gol, 1 asistle oynadı, Kasımpaşa mücadelesinde de fileleri sarstı. Ligde 2 kez ağları sarsan 34 yaşındaki futbolcu, 2 golün de pasını verdi. Dusan Tadic'in özellikle asist sayısı, arkadaşlarının, onun hazırladığı net pozisyonlardan yararlanamaması nedeniyle 2'de kaldı.

DZEKO VE SZYMANSKI ATTI

Süper Lig'deki 8 maça da 11'de başlayan ve maç başı 88 dakika süre alan deneyimli oyuncu, toplamda 9 gollük pas verdi. Bunları sadece ilk haftadaki Gaziantep maçında Dzeko, Rize karşısında ise Szymanski değerlendirmeyi başardı. İsmail Kartal, her geçen hafta arkadaşlarıyla uyumunu daha da artıran Dusan Tadic'in skor katkısının da bu doğrultuda yükseleceğine inanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.