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Spor

Taha Akgül: Sporcularımız göçük altındadır

Milli Güreşçi Taha Akgül, sabah saatlerinde yaşanan deprem sonrasında yardım çağrısında bulundu.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 12:45 - Güncelleme:
Taha Akgül: Sporcularımız göçük altındadır
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Milli güreşçi Taha Akgül, yaşanan deprem için yardım çağrısında bulunarak, "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz" dedi.

Milli güreşçi Taha Akgül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akgül paylaşımında, "Kahramanmaraş'taki güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır. Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et Yarabbi!" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yardım ulaştırma çabaları devam ediyor.

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