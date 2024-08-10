Taha Akgül'den bronz madalya mücadelesi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Taha Akgül, serbest stil 125kg yarı finalinde İranlı Amir Hossein Zare'ye 2-1 mağlup oldu. Çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yenen Akgül, yarı finalde Hossein Zare'ye yenilerek altın madalya şansını kaybetti. Daha önce Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 33 yaşındaki sporcumuz; bugün kariyerinin üçüncü Olimpiyat madalyasını kazanmak için mindere çıkacak.

Üç kez dünya şampiyonu unvanına erişen milli güreşçimiz; 2012 Olimpiyatları'nda 8'inci, 2016'da birinci, 2020'de ise üçüncü olmuştu. Kariyeri başarılarla dolu olan Akgül, 9 kez Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulu- de Avrupa Şampiyonası'nı kazandı.