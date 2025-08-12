İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7357
  • EURO
    47,4899
  • ALTIN
    4394.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Taha Akgül'den Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan sporculara ziyaret
Spor

Taha Akgül'den Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan sporculara ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Şampiyonası hazırlıkları için düzenlenen uluslararası kampı ziyaret etti.

AA12 Ağustos 2025 Salı 15:44 - Güncelleme:
Taha Akgül'den Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan sporculara ziyaret
ABONE OL

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da düzenlenen uluslararası ortak kampı ziyaret etti.

Federasyonun açıklamasına göre Serbest Güreş Milli Takımı, Kastamonu'da Azerbaycan, Özbekistan, Kuzey Makedonya, Romanya ve Bahreyn milli takımlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Taha Akgül ve Kastamonu Valisi Meftun Dallı, olimpiyat şampiyonu Akhmed Tazhudinov'un da yer aldığı kampta milli güreşçilerin antrenmanını izledi.

Vali Dallı ve başkan Akgül, tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Dünya Güreş Şampiyonası, 13-21 Eylül tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilecek.

  • Taha Akgül
  • güreş
  • Dünya Şampiyonası

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.