Taha Akgün: Yenilgiler bize ağır geliyor

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, bu yıl en büyük hedefinin Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında kürsünün en yüksek basamağına çıkmak olduğunu söyledi.

Macaristan'daki son Dünya Şampiyonası'nı madalyasız kapatan milli güreşçi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Geride kalan 3-4 seneye göre daha iyi durumda olduğunu anlatan şampiyon güreşçi, "Yeni yılda hedef dünya ve Avrupa şampiyonluğu. Biz bu saygınlığı ve sevgiyi kolay kazanmadık. Hiçbir şekilde kendimizi bozmadan bu yolda devam ediyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Önemli olan insanlığın ve karakterinle örnek olabilmek." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası'nda aldığı kötü sonucu Avrupa Şampiyonası'nda telafi etmek istediğini belirten milli güreşçi, "2-3 sene daha güreş yapacağım. Onu da zirvede yapmak istiyorum. Çünkü ben zirveye alışmış bir sporcuyum. Yenilgiler bize ağır geliyor ve travması büyük oluyor. 2019 ve 2020 yıllarında yine zirvede olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Başarılı sporcu, geçen yılki Dünya Şampiyonası'nın kendi açısından iyi geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"8-9 yıl sonra ilk kez bir şampiyonadan eli boş döndüm. Onun sonrasında hemen çalışmalara başladım. Allah bize çok büyük başarılar nasip etti. Bir müsabakayla biz bu işi bırakacak değiliz. Yenilir yenilmez ülkeme dönerek çalışmalara başladım. Ben inançlı bir insanım ve bunda da bir hayır olduğunu düşündüm. Çok şükür durumum iyi. Sakatlığım yok. Evden çıkmayan bir sporcuyum. Ev, antrenman ve tekrar eve gelen bir sporcuyum. Sporu bırakana kadar da böyle devam edecek."

"Daha fazla müsabakalara gireceğim"

Mantıklı ve doğru eleştirilere açık olduğunu dile getiren Taha Akgül, "Kaybetmemde teknik açıdan eksikler olabilir. Son 2-3 yıldır müsabakalara az girdim. Daha fazla müsabakalara gireceğim. Çünkü maç tecrübesi çok farklı. Müsabaka sayısını artırıp, tekrardan kaybettiğim zirveye ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

Kendisinin topluma mal olmuş sporcu olduğunu vurgulayan Taha Akgül, "Bizim kesinlikle halkla iç içe olmamız gerekiyor. Yenilgimizi başka sebeplere bağlayanlar oldu. Ben topluma faydalı olmaya çalışıyorum. Bu nedenle katıldığım toplantılar genellikle toplumun faydasına olan şeyler." şeklinde görüşlerini aktardı.

Rakipleri Türkiye'ye gelecek

Türkiye'de kendisiyle idman yapacak sporcu bulamayan ve bu nedenle geçen sene ABD'de kamplar yapan milli sporcu, rakiplerini bu yıl milli takım kamplarına davet edeceğini belirtti.

ABD'de geçen yıl kamp yaptığı sporcuların yanı sıra başka güreşçilerin de kamplara geleceğini ifade eden Taha, "Bu sene inşallah onları milli takım kampına davet edeceğiz. Gelmek istiyorlar. Kendileri Türkiye'yi merak ediyor. Sadece ABD'den değil, başka ülkelerden sporcular da olacak. Onlarla birlikte ikili çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Şehit ve gazileri unutmadı

Şampiyon güreşçi Taha Akgül, Mehmetçik Vakfına bağışta bulunarak şehit aileleri ve gazileri unutmadığını gösterdi.

Kendisinin katıldığı programların bu nitelikte olduğuna vurgu yapan Taha, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mehmetçik Vakfına güzel bir bağışta bulundum. Elime bir kaynak geçmişti. Bunu nasıl değerlendirebilir diye düşünüyordum. İstişare yaptık. Mehmetçiğimiz biz rahat uyuyalım diye Doğu ve Güneydoğu'da büyük bir mücadele veriyor. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için en uygun yerin Mehmetçik Vakfı olduğunu düşündük ve yardımda bulunduk. Bir farkındalık oluşturma anlamında böyle bir şey düşündük. Türkiye'de kazancı ve durumu iyi olan herkese inşallah örnek olur. Çünkü biz onların sayesinde ayaktayız." (AA)