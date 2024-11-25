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Spor

Taha Altıkardeş: Galibiyet taraftarımıza armağan olsun

Göztepe'nin genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2024 Pazartesi 01:39 - Güncelleme:
Taha Altıkardeş: Galibiyet taraftarımıza armağan olsun
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Göztepe'nin genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında konuşan Altıkardeş, "Milli araya moralli çalıştık. Milli arada güzel çalıştık bu maça. Bu maçın değerini biliyorduk. Deplasmanda galip gelememiştik. Bu maça galibiyet parolasıyla çıktı. Beşiktaş'ın eksiklerini biliyorduk. Ona göre çalıştık. Bugün de sahada onu uyguladık ve 4-2 kazandık." dedi.

Genç savunmacı son olarak "Hocam bana güveniyor, şans veriyor, ben de elimden geleni veriyorum sahada. Canımı dişime takarak oynuyorum. İdmanlarda duran topa çalıştık, 2 tane duran toptan gol attık. Çok mutluyum böyle büyük atmosferde takımıma galibiyeti kazandırdığım için. Bu galibiyet Göztepe taraftarına armağan olsun." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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