Tahir Karapınar: ''Emre, 1 yıl daha kalmalı ama çok yoğun''

27 Haziran 2020 Cumartesi 22:10 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 22:10

Fenerbahçe teknik sorumlusu Tahir Karapınar, Yeni Malatyaspor karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Malatyaspor maçının beklentilerinden daha da zor geçtiğini ifade eden Karapınar, "Çok zor maç oldu, kolay olmasını bekliyorduk. Yaratıcılıkta bazı sıkıntılarımız var. Çok alternatifli kadromuz yok. Genç oyuncularımızı bugün sınava gönderdik. İyi mücadele ettik ve kazandık" dedi.

SONUNA KADAR MÜCADELE



Fenerbahçe'nin kadro olarak kısıtlı olduğunun altını çizen Karapınar, "Değiştirdiğimiz oyunculardan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz, daha fazla konsantre olmak zorundayız. Bireysel hataları yapan bir takımız, bunu kabul etmeliyiz. Güzel olan şey, son ana kadar mücadele etmemiz ve kazanmamız oldu" şeklinde konuştu.

Sezon sonuna kadar kazanmak istediklerini dile getiren Karapınar, "Sezon sonuna kadar eksiklerimiz devam edecek ve biz de elimizdeki en iyi kadroyu çıkartacağız. Futbolcularımız böyle mücadele etmeye devam etsin, kalan maçlarımızı kazanacağız. Fenerbahçe çok büyük camia ve gelecek sezonun planlamasının çok daha iyi yapılması gerekiyor" dedi.

"GELECEK SEZONU PLANLIYOR"



Emre Belözoğlu'nun bir sene daha futbol oynaması gerektiğini vurgulayan Karapınar, "Ben Emre Belözoğlu'nun seneye de oynamasını istiyorum ama işleri çok yoğun. Bütün sorumluluğu aldı çünkü. Bizimle çok çalışamıyor, çok uyuyamıyor. Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamalarını yapıyor şu anda" şeklinde konuştu.