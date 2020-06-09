09 Haziran 2020 Salı 10:03 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 10:03

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar’a sezon sonuna kadar sürecek bir teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı büyük merak konusu. Gündeme gelen son isim ise Tahir Karapınar oldu. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, teknik direktörlük için Tahir Karapınar’a resmi teklif yaptı. Tahir Karapınar, kalan 8 maçta Fenerbahçe'yi çalıştıracak. Tahir Karapınar kimdir?

Fenerbahçe'nin hoca arayışında yeni bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar’a sezon sonuna kadar sürecek bir teklif yaptığı iddia edildi. Bu haber sonrası Fenerbahçeli taraftarlar 'Tahir Karapınar kimdir? Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar mı olacak?' sorularının yanıtlarını merak etmeye başladı.Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Tahir Karapınar 8 haftalık süreçte Fenerbahçe'nin başında olacak. Gelecek yıl da Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevine getirilecek. Tahir Karapınar hakkında merak edilenler haberimizde.

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Nisan 1967 doğumlu eski futbolcu, teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar boyunca Altay'da forma giyen Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay'da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor'da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.

Emre Belözoğlu'nun önerisi ile Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tahir Karapınar, kalan 8 haftada takımın başında maçlara çıkacak. Sezon sonunda da Altyapı Koordinatörü olarak görevine devam edecek. 53 yaşındaki teknik direktör, Pro Lisans sahibi.