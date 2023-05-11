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Spor

Tahir Kıran'dan Ali Koç'a sert eleştiri

Tahir Kıran: Ali Koç geldiğinden beri Fenerbahçe 153 oyuncu aldı. Bu çok yüksek bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen duymuyor. Fenerbahçe Koç Holding değil. İfadelerini kullandı.

11 Mayıs 2023 Perşembe 10:33 - Güncelleme:
Tahir Kıran'dan Ali Koç'a sert eleştiri
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Tahir Kıran, Ali Koç'un icraatlarını sert bir dille eleştirdi.

Radyogol'e konuşan Kıran şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal, tuz parasına çalışırken neden gönderildi. Fenerbahçe, Ali bey geldiğinden beri 153 oyuncu aldı. Bu korkunç bir rakam. Yazıktır, günahtır. Söylememize rağmen duymuyor. Fenerbahçe Kulübü, Koç Holding değil. Kurumsal bir şirket gibi yönetemezsin.

"TFF BAŞKANI OLSAM ORAYI YERLE BİR EDERİM"

Forma yüzünden oyuncuya haciz gönderemezsiniz. Sen bu kadar para harca, tonlarca küfür ye. Vallahi Billahi Ali Koç'a acıyorum. Şampiyonluk marşı bile hazırlatmıştık, sanırım önümüzdeki 3-4 yıl sonra yayınlayabileceğiz! Bu hakemler temizlenmeden problemleri çözemezsiniz. Ben geldiğim an, yerle bir ederim orayı. Kulüplerin %90'ı batık durumda. Filmlerde dayak yiyen adamlar var ya biz onlarız. Galatasaray'a verilen penaltı evlere şenlik. El, kol, dirsek neresi..."

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