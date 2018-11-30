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Tahkim Kurulu Ali Naibi'ye verilen cezayı onadı

Beşiktaş Futbol A Takım Direktörü Rıza Ali Naibi'nin 21 gün hak mahrumiyeti cezası onandı.

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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın yönetici Ali Naibi'ye verilen ceza için yaptığı itirazı reddetti.

Yapılan açıklama şöyle;

TFF Tahkim Kurulu 30 Kasım 2018 günlü (65) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2018/365- K.2018/371 EK

Ağrı 1970 Spor Kulübü'nün, Tahkim Kurulu'nun 29.11.2018 tarihli 2018/365 E. 2018/371 K. sayılı kararına karşı tashihi karar talebi incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; tashihi karar talebinin reddine oybirliği ile,

2. E.2018/372- K.2018/373

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Rıza Ali Naibi ile ilgili PFDK'nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/410 K.2018-2019/443 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin idarecisi Rıza Ali Naibi'nin müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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