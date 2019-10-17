Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

TFF Tahkim Kurulu 17 Ekim 2019 günlü (49) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/266- K.2019/342

Futbol Menajeri Ahmet Bulut'un Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 21.02.2019 tarih ve E.2018/693 - K.2019/83 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbol Menajeri Ahmet Bulut'un, başvurusundan feragat etmesi nedeniyle başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,

2. E.2019/306- K.2019/343

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 01.10.2019 tarihli 13 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Özge Tokarlı Gündüz ve Av. Alper Pirşen ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başvurusunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

3. E.2019/311- K.2019/344

Hakem Suat Arslanboğa'nın itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itiraz konusunda Kurulumuzun görevsiz olması nedeniyle başvurunun reddine, oybirliği ile,

4. E.2019/314- K.2019/345

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün futbolcusu Mehmet Murat Uçar ile ilgili PFDK'nın 10.10.2019 tarihli E.2019-2020/183 K.2019-2020/218 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün futbolcusu Mehmet Murat Uçar'ın rakip takım görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2019/315- K.2019/346

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Güray Vural ile ilgili PFDK'nın 10.10.2019 tarihli E.2019-2020/177 K.2019-2020/203 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu Güray Vural'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

6. E.2019/316- K.2019/347

Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Akgün ile ilgili PFDK'nın 15.10.2019 tarihli E.2019-2020/210 K.2019-2020/251 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş.'nin futbolcusu İrfan Akgün'ün ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım futbolcularına yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

7. E.2019/310- K.2019/

Van Spor Futbol Kulübü'nün başkanı Servet Yenitürk ile ilgili PFDK'nın 03.10.2019 tarihli E.2019-2020/160 K.2019-2020/190 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 17.10.2019 Perşembe günü saat 15:00'de Van Spor Futbol Kulübü'nün başkanı Servet Yenitürk vekili Av. Mert Can Öcel'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.