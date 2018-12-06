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Tahkim Kurulu Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine verilen cezaları onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine verilen cezaları onadı.

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Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin kulüp ve kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 22.11.2018 tarihli E. 2018-2019/326 K.2018-2019/391 sayılı kararına itirazı incelendi.

Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin başkanı Mustafa Cengiz'in 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcuları Abdullah Yiğiter ve Abdullah Yerli ile ilgili PFDK'nın 29.11.2018 tarihli E. 2018-2019/436 K.2018-2019/434 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Abdullah Yiğiter'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, futbolcusu Abdullah Yerli'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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