Tahkim Kurulu kararları açıklandı! Cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu'ya verilen 7 maçlık cezanın onandığı belirtildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Sami Uğurlu'nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 97.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 74.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"1. E.2024/283 – K.2024/321

Teknik Adam Özcan Bizati'nin Tuzla Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.02.2024 tarih ve E.2023/597 - K.2024/111 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Davacının itirazının kısmen kabulüne,

- UÇK kararı ile belirlenmiş olan alacak miktarına 305.000,00 TL alacağın eklenmesi neticesinde; davacı alacağının 825.000,00 TL olarak kabulü ile kararın düzeltilerek onanmasına, fazlaya ilişkin talebin reddine, oybirliği ile,

- Faiz, yargılama gideri ve sair hususların gerekçeli kararda belirtilmesine,

2. E.2024/305 – K.2024/322

Hatay Spor Kulübü'nün Futbolcu Onur Ergün ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 09.05.2024 tarih ve E.2024/94 - K.2024/197 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

3. E.2024/310 – K.2024/323

Ordu Demir Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Ali Haydar Demir ve Antrenör Birol Sakarya'nın AFDK'nın 05.07.2024 tarih ve E. 2023-2024/1943 – K. 2023-2024/2242 sayılı kararına karşı itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Ordu Demir Spor Kulübü teknik sorumlusu Ali Haydar Demir'in; sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, maç sonrası tedbir kararına uymayarak sahaya girmesi nedeniyle FDT'nin 50/1-c ve FDT'nin 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, Ordu Demir Spor Kulübü teknik sorumlusu Ali Haydar Demir'in toplam 6 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Ordu Demir Spor Kulübü antrenörü Birol Sakarya'nın; ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına, maç sonrası tedbir kararına uymayarak sahaya girmesi nedeniyle FDT'nin 50/1-c ve FDT'nin 13. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılmasına ve müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının; FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası şeklinde cezalandırılmasıyla neticeten Ordu Demir Spor Kulübü antrenörü Birol Sakarya'nın toplam 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası ile cezalandırılması şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2024/313 – K.2024/324

Zonguldak Kömür Spor A.Ş.'nin Futbolcu Sarper Çağlar ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.05.2024 tarih ve E.2024/110 - K.2024/216 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

5. E.2024/321 – K.2024/325

Galatasaray A.Ş.'nin PFDK'nın 08.08.2024 tarih ve E.2024-2025/1 – K.2024-2025/1 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş. taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 112.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2024/339 – K.2024/326

Kasımpaşa A.Ş.'nin antrenörü Sami Uğurlu ile ilgili PFDK'nın 15.08.2024 tarih ve E.2024-2025/3 – K.2024-2025/18 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Kasımpaşa A.Ş. antrenörü Sami Uğurlu'nun ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakaretleri ve tehdidi nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 97.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 74.250,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

7. E.2024/340 – K.2024/327

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 15.08.2024 tarih ve E.2024-2025/4 – K.2024-2025/11 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Maraton Üst Tribün E-F ve Spor Toto Tribün D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2024/341 – K.2024/328

Beşiktaş A.Ş.'nin PFDK'nın 15.08.2024 tarih ve E.2024-2025/7 – K.2024-2025/20 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Misafir 221A - 221B - 223C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."