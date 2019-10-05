20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tahkim Kurulu Metin Diyadin'e acımadı

Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasına yapılan itirazı reddetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasını onadı.
 
TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Metin Diyadin'e verilen cezalara yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.
 
Tahkim Kurulunun, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Diyadin'e verilen 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 46 bin lira para cezasını oy çokluğu ile onadığı kaydedildi.
 
(AA)

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı! İşte o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kocaeli'deki üzücü olayla ilgili MEB'den açıklama: İddialar asılsızdır

Kocaeli'deki üzücü olayla ilgili MEB'den açıklama: İddialar asılsızdır

Başkan Erdoğan'dan "Anlaşıldı" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı

Selim Soydan'dan eleştirilere yanıt

Selim Soydan'dan eleştirilere yanıt

Milan'dan Ozan Kabak bombası

Milan'dan Ozan Kabak bombası

2 metre boyunda, 60 kilo ağırlığında: Görenler şaşırıyor

2 metre boyunda, 60 kilo ağırlığında: Görenler şaşırıyor

'HDP insanları kandırmayı bıraksın'

'HDP insanları kandırmayı bıraksın'

Başkan Erdoğan sinyali verdi, Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Başkan Erdoğan sinyali verdi, Mehmetçik sınırda eli tetikte bekliyor

Deprem, ev ilanlarını değiştirtti

Deprem, ev ilanlarını değiştirtti
 

POPÜLER HABERLER

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Böyle gözaltı görülmedi! Polisler o halde görünce kahkahayı bastı

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

Yeni sezon 1 Milyonluk soru ile açılıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA