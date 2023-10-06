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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren haber

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'ne ve yöneticilerden Selahattin Baki'ye verilen toplamda 400 bin liralık cezanın kaldırıldığını açıkladı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 18:43 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'yi sevindiren haber
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'ne ve sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'ye verilen 200'er bin liralık para cezalarının kaldırıldığını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne ve Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, kulüp resmi sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle verilen 200'er bin liradan toplam 400 bin liralık cezanın kaldırılmasına karar verdi.

Kurul, Fenerbahçe taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 80 bin liralık para cezasının ise onaylandığını açıkladı.

Tahkim Kurulu, Ümraniyespor'un eski futbolcusu Berke Özer'e 3 farklı dosyadan toplam 1 milyon 600 bin lira ödemesine karar verildiğini belirtti.

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