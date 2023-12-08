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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye indirim!

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 Bin TL para cezasının 30 gün ve 250 Bin TL'ye düşürüldüğünü açıkladı. Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen aynı cezanın da aynı şekilde değiştiği duyuruldu.

8 Aralık 2023 Cuma 19:08 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye indirim!
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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Galatasaray'a iyi haber geldi.

Kurul, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 Bin TL para cezasını 30 gün ve 250 Bin TL'ye düşürdü.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verilen 45 gün ve 350 Bin TL para cezası da 30 gün ve 250 Bin TL'ye düşürüldü.

Öte yandan Ali Koç'a 9 Kasım'daki açıklamaları nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 350 Bin TL para cezası ise onandı.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin ve başkanı Ali Yıldırım Koç'un PFDK'nın 23.11.2023 tarih ve E.2023-2024/456 - K.2023-2024/560 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 17.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 600.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. başkanı Ali Yıldırım Koç'un 17.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000,00 TL para cezasının, eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından takdiren sonuç cezanın 30 gün hak mahrumiyeti ve 250.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. başkanı Ali Yıldırım Koç'un 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

-Galatasaray A.Ş.'nin ve başkanı Dursun Aydın Özbek'in PFDK'nın 23.11.2023 tarih ve E.2023-2024/455 - K.2023-2024/559 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin 17.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d maddesi uyarınca 600.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Galatasaray A.Ş. başkanı Dursun Aydın Özbek'in 17.11.2023 tarihinde Kulüp Resmi İnternet Sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d ve 36/1-b maddesi uyarınca verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000,00 TL para cezasının, eylem ile verilen cezanın orantılılığı açısından takdiren sonuç cezanın 30 gün hak mahrumiyeti ve 250.000,00 TL para cezası biçiminde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir"

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