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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Göztepe kararı

Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maç seyircisiz oynama cezasının 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:34 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan Göztepe kararı
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Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maç seyircisiz oynama cezasının 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

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