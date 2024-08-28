Tahkim Kurulu'ndan Göztepe kararı

Tahkim Kurulu, Göztepe'nin 2 maç seyircisiz oynama cezasının 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 2 Maç Saha Kapatma Cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılarak, Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."