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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Hasan Kartal kararı

Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın 75 günlük hak mahrumiyeti cezasının onanmasına karar verdi

AA15 Nisan 2021 Perşembe 17:29 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 17:29
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a verilen 75 gün hak mahrumiyeti cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları maçın hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'a verilen 75 gün hak mahrumiyeti ve 35 bin lira para cezasının oy birliği ile onandığı bildirildi.

Kulüp resmi sosyal medya hesabındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Kartal'a ayrıca verilen 30 bin lira ve aynı nedenle kulübe verilen 100 bin lira para cezası ile idareciler Saffet Kopuz ve Sinan Mete'ye verilen 75'er gün hak mahrumiyeti ve 39 bin 500'er lira para cezasının da onandığı kaydedildi.

Hatayspor Kulübünün toplamda 182 bin 500 lira para cezası ile kulüp görevlileri Ender Yardımcı, Aydın Tokgöz ve Ali Onur Çinçinoğlu'nun otuzar gün hak mahrumiyeti cezasının onandığı belirtildi.

Kurul ayrıca, Beşiktaş Kulübü görevlisi Erol Kaynar'ın 30 bin liralık para cezasının da onandığını duyurdu.

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