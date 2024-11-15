İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4407
  • EURO
    36,3511
  • ALTIN
    2840.32
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tahkim Kurulu'ndan iki başkan için karar çıktı
Spor

Tahkim Kurulu'ndan iki başkan için karar çıktı

TFF, Tahkim Kurulu, yasa dışı bahis reklam sebebiyle PFDK'den 30'er gün hak mahrumiyeti ve 200'er bin TL para cezası alan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'ın cezalarını kaldırdı.

15 Kasım 2024 Cuma 22:00 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan iki başkan için karar çıktı
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK ve Adana Demirspor ile 2 kulübün başkanlarının cezalarını kaldırdı.

TFF'den yapılan açıklamada, Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor maçında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ile 200 bin lira para cezasına çarptırılan başkan Memik Yılmaz'ın itirazının incelendiği belirtildi.

Eksik inceleme gerekçesiyle Memik Yılmaz'ın cezasının kaldırıldığı ve ikili yargılama sisteme gereğince dosyanın yeniden görüşülmek ve karar verilmek üzere PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Söz konusu müsabakada aynı sebeple Gaziantep FK'ye verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının da kaldırıldığı ve dosyanın yeniden incelenmesi için disiplin kuruluna iletildiği kaydedildi.

ADANA DEMİRSPOR'UN VE BAŞKANI BEDİRHAN DURAK'IN CEZALARI DA KALDIRILDI

TFF Tahkim Kurulu, Adana Demirspor'a ve kulüp başkanı Bedirhan Durak'a verilen cezaları da kaldırdı.

Mavi-lacivertlilere Net Global Sivasspor ile yapılan müsabakada sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle verilen 1 milyon 800 bin lira para cezasının kaldırıldığı ve dosyanın yeniden görüşülmek üzere PFDK'ye gönderildiği belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak'a da söz konusu maçta aynı sebeple verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira para cezasının da kaldırılarak, dosyanın yeniden incelenmesi için disiplin kuruluna iletildiği aktarıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 465 bin lira para cezasının 350 bin liraya indirildiği ifade edildi.

Beşiktaş Kulübünün görevlisi Sezgin Gülnar'a da basın mensubuna yönelik saldırısı sebebiyle verilen 120 gün hak mahrumiyeti cezasının 90 gün olarak değiştirildiği aktarıldı.

  • TFF Tahkim Kurulu
  • Memik Yılmaz
  • Bedirhan Durakın

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.