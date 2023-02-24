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Spor

Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber

TFF Tahkim Kurulu, PFDK'nın Adana Demirspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza verdiği Jorge Jesus'un cezasını onadı.

AA24 Şubat 2023 Cuma 19:53 - Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan Jorge Jesus'a kötü haber
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a verdiği 1 maçlık cezayı onadı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor karşılaşmasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK tarafından 1 maç men edilen Jesus'un cezası onandı.

Kurul, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezasının da onandığını duyurdu.

Ayrıca, Galatasaray'a verilen 87 bin 500 lira para cezasının da onandığı açıklandı.

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