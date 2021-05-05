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Spor

Tahkim Kurulu'ndan yeni uygulama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin mayıs ayı itibariyle kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

DHA05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:11 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:11
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Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

"TFF Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçeleri mayıs ayı itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi www.tff.org'dan kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır.

Bu uygulama kapsamında ilk olarak örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararlar da yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur."

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