Tahkim Mahkemesi'nden koronavirüs kılavuzu

IHA 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:53 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 17:53

Kılavuzlar, mevcut koronavirüs salgınının neden olduğu olağanüstü durum düşünülerek, basketbola daha fazla yasal kesinlik kazandırmak amacıyla; BAT Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ulrich Haas, BAT Başkan Yardımcısı Raj Parker ve tüm BAT hakemleri tarafından hazırlandı. Kılavuzlar, gerçek ve potansiyel BAT kullanıcılarına, davalarda rehberlik sağlamak ve basketboldaki dostane anlaşmaları kolaylaştırmak için tasarlandı.

Son 10 yılda 1500’den fazla basketbol vakasına karar veren bağımsız bir tahkim mahkemesi olan BAT, bir BAT hükmü içeren sözleşmelerden kaynaklanan mali anlaşmazlıklarda karar verecek. FIBA bu sözleşmelerde veya anlaşmazlıklarda taraf değildir ve FIBA’nın rolü, kesinleşen BAT kararlarının taraflarca gerçekleştirilmesini sağlamakla sınırlı bulunuyor.

FIBA, tüm oyuncuları, antrenörleri, menajerleri ve kulüpleri, yaşamakta olduğumuz benzersiz koşulların farkında olmaya ve mümkün olduğu ölçüde, karşılıklı imtiyazlarla anlaşmaya varmaya teşvik etmekte.