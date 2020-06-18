Tahkim'den Trabzonspor ve Sivasspor kararı

DHA 18 Haziran 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 17:50

TFF Tahkim Kurulu'nun bugünkü toplantıda aldığı kararlar şöyle:

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/735 K.2019-2020/884 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin 07.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezası cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Demir Grup Sivas Spor Kulübü Derneği'nin PFDK'nın 12.03.2020 tarihli E.2019-2020/738 K.2019-2020/878 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Demir Grup Sivas Spor Kulübü Derneği'nin stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."