Taiwo Awoniyi'den iyi haber geldi! Komadan çıktı

Premier Lig'de Leicester City ile oynanan maçta kale direğine çarparak ağır yaralanan Taiwo Awoniyi, geçirdiği ameliyat ve ardından yapay komaya alınmasıyla futbol dünyasında endişe yaratmıştı.

Forest'ı bir kişi eksik bırakan bu dramatik olayda, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve teknik heyetin kararları tartışma konusu oldu.

Kulübün sahibi Evangelos Marinakis, maç sonunda teknik direktör Nuno Espirito Santo'ya da sert tepki göstermişti. Hastaneye kaldırılan Nijeryalı oyuncu, dünkü başarılı ikinci operasyonun ardından yeniden bilincine kavuştu.