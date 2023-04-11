Takım arkadaşına yumruk atan Rudy Gobert'e 1 maç ceza!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Minnesota Timberwolves, takım arkadaşı Kyle Anderson'a yumruk atan Rudy Gobert'e bir maç ceza verdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Fransız basketbolcu, Los Angeles Lakers ile oynanacak play-in karşılaşmasında kadroda yer almayacak.

Kariyerinde üçer kez all-star ve yılın savunma oyuncusu seçilen Gobert, takımının normal sezonun son haftasında evinde New Orleans Pelicans'ı 113-108 yendiği maçtaki bir mola sırasında tartışma yaşadığı Anderson'ın göğsüne vurması sonrası soyunma odasına gönderilmiş ve maçın geri kalan kısmında da süre almamıştı.

Gobert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, davranışından ötürü takım arkadaşı, kulüp ve taraftarlardan özür dilemişti.