Arda Güler, Real Madrid'de gündemin bir numaralı ismi olmaya devam ediyor. Ancelotti tarafından ilk 11'de yeteri kadar forma şansı bulamayan milli yıldız, son oynanan Kral Kupası maçında karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Ancak performansıyla İspanyol basını tarafından eleştirilen Arda Güler'e, takım kaptanından da bir itiraf geldi. İşte detaylar...

"BURADA İŞİN KOLAY DEĞİL"

İspanyol basınında çıkan habere göre; Real Madrid'in emektar sağ beki Dani Carvajal, genç yetenek Arda Güler'e takımdaki rekabetin ne denli acımasız olabileceğine dair bir mesaj yolladı.

İspanyol basını, Carvajal'in Arda'ya kurduğu cümlelerin, genç yıldız için adeta "kötü haber" niteliğinde olduğunu yazdı.

Carvajal'in, Arda Güler'e "Real Madrid'de oynamak kolay olmayacak. Yeteneklisin, ama bu yeterli değil. Çok çalışman ve sabırlı olman gerekecek" dediği ileri sürüldü.

Tecrübeli oyuncunun bu sözleri, Arda'ya "Şimdilik tadını çıkar, çünkü işler zorlaşacak" şeklinde bir mesaj olarak yorumlandı.

Real Madrid'deki forma rekabetinin ne kadar çetin olduğunu bilen Carvajal, genç meslektaşına gerçekleri aktarmaktan çekinmedi.

Haberin detaylarında; Arda Güler'in, bu zorlu ortamda kendini kanıtlamak ve hayallerini gerçekleştirmek için daha da çok çalışması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca Arda Güler'in, yeteneği ve azmiyle bu zorluğun üstesinden gelebileceğine yönelik vurgu yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 resmi müsabakada boy gösteren 19 yaşındaki milli yıldız, takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı verdi.