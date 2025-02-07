İSTANBUL 4°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9844
  • EURO
    37,3311
  • ALTIN
    3312.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Takım kaptanından Arda Güler'e sert uyarı! ''Burada işin kolay değil''
Spor

Takım kaptanından Arda Güler'e sert uyarı! ''Burada işin kolay değil''

Milli futbolcu Arda Güler, Kral Kupası'nda ilk 11'de maça başladı. Ancak genç futbolcu eline geçen şansı iyi değerlendiremedi ve maçtaki performansıyla eleştirilerin odağı oldu. İspanyol devi Real Madrid'in takım kaptanlarından Dani Carvajal, genç yetenek Arda Güler'e takımdaki rekabetin zor olacağına dair uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Akşam7 Şubat 2025 Cuma 16:50 - Güncelleme:
Takım kaptanından Arda Güler'e sert uyarı! ''Burada işin kolay değil''
ABONE OL

Arda Güler, Real Madrid'de gündemin bir numaralı ismi olmaya devam ediyor. Ancelotti tarafından ilk 11'de yeteri kadar forma şansı bulamayan milli yıldız, son oynanan Kral Kupası maçında karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Ancak performansıyla İspanyol basını tarafından eleştirilen Arda Güler'e, takım kaptanından da bir itiraf geldi. İşte detaylar...

"BURADA İŞİN KOLAY DEĞİL"

İspanyol basınında çıkan habere göre; Real Madrid'in emektar sağ beki Dani Carvajal, genç yetenek Arda Güler'e takımdaki rekabetin ne denli acımasız olabileceğine dair bir mesaj yolladı.

İspanyol basını, Carvajal'in Arda'ya kurduğu cümlelerin, genç yıldız için adeta "kötü haber" niteliğinde olduğunu yazdı.

Carvajal'in, Arda Güler'e "Real Madrid'de oynamak kolay olmayacak. Yeteneklisin, ama bu yeterli değil. Çok çalışman ve sabırlı olman gerekecek" dediği ileri sürüldü.

Tecrübeli oyuncunun bu sözleri, Arda'ya "Şimdilik tadını çıkar, çünkü işler zorlaşacak" şeklinde bir mesaj olarak yorumlandı.

Real Madrid'deki forma rekabetinin ne kadar çetin olduğunu bilen Carvajal, genç meslektaşına gerçekleri aktarmaktan çekinmedi.

Haberin detaylarında; Arda Güler'in, bu zorlu ortamda kendini kanıtlamak ve hayallerini gerçekleştirmek için daha da çok çalışması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca Arda Güler'in, yeteneği ve azmiyle bu zorluğun üstesinden gelebileceğine yönelik vurgu yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla 27 resmi müsabakada boy gösteren 19 yaşındaki milli yıldız, takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.