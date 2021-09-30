Star.com.tr 30 Eylül 2021 Perşembe 20:48 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 20:48

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'de sezon başında ayrılan Alexander Sörloth İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralık olarak gitmişti. Real Sociedad'da çıktığı 5 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Norveçli golcü sakatlanmıştı. Almanya'da ise Sörloth pişmanlığı yaşanıyor. RB Leipzig bu sezon lige kötü başladı ve 5 maçta 7 puan toplayabildi.

ALEXANDER SORLOTH PİŞMANLIĞI



RB Leipzig taraftarları takımlarına sosyal medyada eleştiriler getirirken Alexander Sörloth'un kiralık olarak gönderilmesini eleştirdiler. Leipzig taraftarlarının bazı paylaşımları şu şekilde:

RB Leipzig takımının tüm bölümlerinde eksik var. Hiç kimse bu eksiklerin antrenmanlarda ortaya çıkmadığını iddia edemez. Leipzig maçları da antrenman şeklinde oynuyor.

"İyi antrenman yaptı" ifadesi, o zaman sahaya çıkamayan oyuncuları sahaya koymasının sebebidir. Bu bireysel oyuncularla ilgili değil, tüm grubun davranışlarıyla ilgili ve kimse bana Sörloth'un antrenmanda işe yaradığını söyleyemez.

Sörloth, Julian Nagelsmann yönetiminde antrenmanlarda iyi ancak maçlarda başarısızdı.



JULIAN NAGELSMANN AYRILIĞI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ



RB Leipzig'de teknik direktör Julian Nagelsmann'ın takımdan ayrılması ve Bayern Münih'in başına geçmesi de Leipzig'i olumsuz anlamda etkiledi. Sistemin tamamen değişmesi ve takımın uyum sağlayamaması Leipzig'e bu sezon ligde 5 maçta 7 puan getirdi.